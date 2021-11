Tennis

Tennis : La nouvelle annonce de Rafael Nadal pour son retour !

Publié le 19 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Absent du circuit depuis le mois d'août dernier, Rafael Nadal se remet toujours d'une blessure au pied. L'Espagnol a ainsi donné de ses nouvelles.

Rafael Nadal poursuit le traitement de sa blessure loin des courts. L'Espagnol n'a plus disputé le moindre match officiel depuis le 6 août dernier à Washington. Le désormais numéro 6 mondial au classement ATP est toujours gêné par une blessure au pied dont il a du mal à se débarrasser complètement. Malgré des soins qui sembleraient être plus longs que prévu, Rafael Nadal espère toujours être de retour en 2022.

« Avoir des options l’année prochaine si tout se passe comme prévu sur le plan physique »