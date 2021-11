Tennis

Tennis : Djokovic annonce la couleur avant sa demi-finale contre Zverev !

Publié le 20 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Novak Djokovic et Alexander Zverev vont se disputer une place en finale de l'ATP Finals ce samedi. Et le Serbe se dit très motivé, lui qui veut marquer l'histoire du tennis.

Ce samedi, Novak Djokovic aura la chance d’essayer d’accéder à la finale d’un nouveau tournoi majeur du circuit ATP. En effet, le Serbe s’opposera à Alexander Zverev en demi-finale de l’ATP Finals. Communément appelé Masters masculin, ce tournoi est considéré comme le plus prestigieux derrière les quatre rendez-vous du Grand Chelem. Novak Djokovic aura donc l’opportunité d’inscrire un nouveau trophée important à son palmarès mais il va d’abord devoir vaincre Alexander Zverev pour accéder à la finale. Et Nole se dit énormément motivé.

«Il y a toujours de la motivation quand il s’agit de marquer l’histoire de mon sport»