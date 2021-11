Tennis

Tennis : Grosjean annonce la couleur pour la Coupe Davis !

Publié le 19 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors qu'il s'envole pour Innsbruck ce samedi, Sébastien Grosjean a évoqué la prochaine Coupe Davis et les conditions particulières au sein d'une Autriche confinée.

L’équipe de France s’apprête à disputer la Coupe Davis en Autriche dans des conditions particulières. En raison de la hausse des cas de Covid-19, le gouvernement autrichien a pris la décision de confiner la population. Les matches de poules organisés à Innsbruck se disputeront donc à huis clos. Les Bleus représentés par Richard Gasquet, Arthur Rinderknech, Hugo Gaston, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut devront donc évoluer au sein d’une salle vide, sans public. Présent au CNE ce vendredi pour préparer cette compétition, Sébastien Grosjean a a évoqué les derniers entraînements et les conditions particulières en Autriche.

« Il va falloir aller chercher des ressources mentales »