Tennis

Tennis : Les mots forts de Dkojovic sur le retour de Federer !

Publié le 17 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Éloigné des courts en raison d'une blessure au genou, Roger Federer se fait attendre sur le circuit ATP. Novak Djokovic espère lui de son côté revoir jouer le Suisse au plus haut niveau.

Roger Federer manque à beaucoup de monde, notamment à Novak Djokovic. Le Suisse n'est plus apparu sur un court de tennis depuis le 7 juillet dernier et une élimination en quart de finale de Wimbledon. En raison d'un genou douloureux, Rodger avait alors décidé de se faire opérer, l'éloignant ainsi pour une longue durée du circuit. Dernièrement, Roger Federer avait donné de ses nouvelles au Matin : « Mon ambition, c'est de voir une dernière fois ce dont je suis capable. J'aimerais aussi pouvoir dire au revoir à ma manière et sur un court de tennis. » Des propos que partagent aussi Novak Djokovic.

« J’espère sincèrement que nous pourrons le voir jouer au moins une autre fois »