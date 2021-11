Tennis

Tennis : Zverev rend hommage à Medvedev après son son sacre au Masters !

Publié le 21 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Après avoir battu Daniil Medvedev en finale du Masters ce dimanche, Alexander Zverev a encensé les qualités du Russe.

Alexander Zverev est le vainqueur du Masters. Après s'être défait de Novak Djokovic en demi-finale, l'Allemand s'est imposé contre Daniil Medvedev ce dimanche à Turin (6-4, 6-4). Le numéro 3 mondial remporte ainsi son sixième titre de l'année en six finales disputées. À 24 ans, Alexander Zverev s'affirme alors comme l'une des forces en devenir de la nouvelle génération de joueurs de tennis. Toutefois, l'Allemand a tenu à souligner le gros niveau de son adversaire du jour.

« Tu es le leader de notre génération »