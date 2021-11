Tennis

Tennis - Roland-Garros : Cette énorme prédiction sur la rivalité entre Nadal et Djokovic !

Publié le 23 novembre 2021 à 18h35 par A.D.

Alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic sont en quête d'un 21ème sacre en Grand-Chelem, tout pourrait se jouer lors du prochain Roland-Garros. Selon Jim Courier, le Majorquin partirait avec une légère avance sur le numéro un mondial à la Porte d'Auteuil.

Grands rivaux depuis de longues années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont au coude à coude pour le record de Grand Chelem remportés. En effet, les trois as de la balle jaune ont tous remporté 20 titres majeurs aujourd'hui. Et alors que Roger Federer est actuellement en délicatesse avec son corps, Rafael Nadal et Novak Djokovic font la course pour glaner un 21ème Grand Chelem. Interrogé sur ce duel au sommet, Jim Courier a estimé que le Majorquin devrait devancer le numéro un mondial lors du prochain Roland-Garros.

«Rafa est toujours le favori à Roland-Garros, très très légèrement au‐dessus de Novak»