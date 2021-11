Tennis

Tennis : Bpifrance aux côtés des Meneurs du Terega Open !

Rendez-vous de plus en plus incontournable du circuit ATP, le Terega Open Pau-Pyrénées co-dirigé par Jérémy Chardy a accueilli les équipes de Bpifrance à l’occasion d’un atelier autour de l’innovation dans le sport.

Dans le paysage du tennis mondial, le Terega Open Pau-Pyrénées se fait une place de plus en plus grande. Pour sa troisième édition, c’est un rendez-vous à l’ampleur grandissante qui a vu la victoire du Moldave Radu Albot, tombeur de la tête de série n°1, l’Espagnol Féliciano Lopez. Un succès de plus dans l’escarcelle de Jérémy Chardy, codirecteur du tournoi, et de ses équipes. Un moment également marqué par un atelier autour de l’innovation dans le sport, soutenu par Bpifrance, la banque publique d’investissement. Autour d’acteurs incontournables du monde sportif comme Serge Betsen, Bernard Pontneau (président de la Section Paloise), Xavier Moreau (Entraîneur de la Fed Cup et Coupe Davis), Elisabeth Chevanne-Brachet et Marion Cligney Oly (Organisatrices du Tour Féminin des Pyrénées), Dominique Mockly (Président et Directeur Général de Teréga) ou encore Patrice Bégay (Directeur Exécutif Communication et Bpifrance Excellence), les invités ont pu profiter de discours inspirants et novateurs. « J’ai l’habitude de dire qu’un entrepreneur est un sportif de haut niveau , explique Patrice Bégay. Entrepreneur et athlète partagent les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes besoins. Leur point commun : la niaque. La niaque de se dépasser, de faire bouger les lignes, de casser les codes. Bpifrance, c’est aussi le réseau social de transformation des clubs sportifs par l’innovation. Dans cette optique s’est tenu la première édition de l’émission d’« innove ton club » en juin dernier, avec témoignages de différents experts et start-up innovantes dans le monde du sport. Nous avons lancé dernièrement la plateforme www.lesmeneurs.fr, qui vient impulser cette action dans l’innovation, avec un annuaire des différents acteurs de l’innovation dans le sport, des mises en relation entre les différents acteurs qui œuvrent à innover ce secteur, ainsi que des contenus écrits, audio et vidéo qui offrent un canal de diffusion pour valoriser et booster encore plus les différentes initiatives existantes. Il est important que les clubs sportifs ressortent de cet évènement avec des solutions concrètes à mettre en place dans leur organisation, ainsi que des mises en relations avec des acteurs de l’écosystème sport innovation ».