Tennis : Federer, Djokovic... Cette énorme sortie sur les chances de Nadal à l'Open d'Australie !

Publié le 22 novembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Ancien joueur américain, Andy Roddick estime que le forfait probable de Novak Djokovic pour l'Open d'Australie pourrait propulser Rafael Nadal au rang de favori.

Vainqueur de l’Open d’Australie en 2021, Novak Djokovic pourrait ne pas défendre son titre. Le numéro un mondial ne souhaite toujours pas se faire vacciner contre la Covid-19. Or, les autorités australiennes ont l’intention de refuser l’entrée sur le territoire aux joueurs non vaccinés. « La liberté de choix est essentielle pour tout le monde, la mienne comme celle des autres. Peu importe qu'il s'agisse de la vaccination ou de quoi que ce soit d'autre dans la vie. On devrait avoir la liberté de choisir, de décider de ce qu'on veut faire » a admis Djokovic. Un forfait qui pourrait faire les affaires de Rafael Nadal, actuellement blessé, mais qui devrait disputer le prochain Grand Chelem. Ancien joueur américain, Andy Roddick s’est prononcé sur le prochain Open d’Australie.

« Novak est toujours le favori, mais... »