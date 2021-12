Tennis

Tennis : Djokovic lâche un énorme message sur la Coupe Davis !

Publié le 2 décembre 2021 à 18h35 par B.C.

Élément essentiel de la Serbie dans cette Coupe Davis, Novak Djokovic ne cache pas sa fierté de pouvoir défendre les couleurs de son pays.

La Serbe doit énormément à Novak Djokovic dans son parcours en Coupe Davis. En remportant son simple et le double mercredi, le numéro 1 mondial a permis à son équipe de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Désormais, les Serbes devront se défaire de la Croatie de Marin Cilic pour espérer remporter un deuxième Saladier d’Argent. Interrogé sur l’importance de la Coupe Davis, Novak Djokovic ne cache pas sa fierté de pouvoir défendre les couleurs de son pays.

« Tant que je serai en bonne santé, je serai toujours là pour l’équipe de Serbie »