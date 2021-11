Tennis

Tennis : Medvedev fait une demande amusante à Novak Djokovic !

Publié le 29 novembre 2021 à 12h35 par A.D.

Grâce à sa victoire face à l'Espagne, la Russie a permis à la Serbie de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Davis. Après la rencontre, Daniil Medvedev a annoncé que Novak Djokovic devait l'inviter au restaurant pour le remercier.

La Serbie a eu très chaud en Coupe Davis. En effet, son sort dépendait de l'issue du duel entre l'Espagne et la Russie. Et heureusement pour la bande à Novak Djokovic, les Russes sont parvenus à s'imposer face aux Espagnols. Grâce à la victoire en double de la paire Rublev-Karatsev face au duo Lopez-Granollers, la Serbie disputera donc les quarts de finale de la Coupe Davis. Et alors que son équipe a permis à Novak Djokovic d'accéder au tour suivant, Daniil Medvedev attend maintenant de lui qu'il l'invite au restaurant.

«Un jour, Novak devra m’inviter à dîner pour ce que nous avons réalisé»