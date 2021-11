Tennis

Tennis : Cette terrible annonce du clan Djokovic sur l’Open d’Australie !

Publié le 28 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Obligeant les joueurs à être vaccinés contre la Covid-19 pour prendre part à l'Open d'Australie, le gouvernement australien a fortement mis la participation de Novak Djokovic en péril. Son père a d'ailleurs fait une terrible révélation à ce sujet.

Les fans de Novak Djokovic vont certainement apprendre une mauvaise nouvelle prochainement. Alors qu’il participe à la Coupe Davis, le Serbe voit sa participation à l’Open d’Australie être sérieusement mise en péril. Pour prendre part au premier tournoi du Grand Chelem de 2022, le gouvernement australien a instauré l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19. Cependant, depuis l’apparition du remède contre le coronavirus, Novak Djokovic s’est toujours montré comme l’un de ses opposants. Ainsi, sa participation à l’Open d’Australie est très incertaine. Srdjan Djokovic n'a d'ailleurs pas rassuré à ce sujet.

« Après les chantages et dans ces conditions, il n’ira probablement pas »