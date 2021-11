Tennis

Tennis - Coupe Davis : Novak Djokovic affiche un grand regret !

Publié le 27 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Les matchs de la Coupe Davis qui se tiendront à Innsbruck se dérouleront à huis clos en raison d'un confinement instauré par le gouvernement autrichien. Une décision que regrette Novak Djokovic.

Ce vendredi, Novak Djokovic a parfaitement réussi son entrée en lice avec la Serbie à la Coupe Davis. Le numéro un mondial a offert la victoire à son pays face à l’Autriche (3-0) en s’imposant largement contre Dennis Novak en moins d’une heure (6-3, 6-2). Cependant, Nole a dû évoluer devant des tribunes vides. À Innsbruck, les matchs se jouent à huis clos en raison d’un confinement instauré par le gouvernement autrichien afin de contrer la nouvelle vague de coronavirus. Une décision que regrette Novak Djokovic même s’il la comprend.

« La dernière chose que nous voulions, c’était d’entendre qu’il n’y aurait personne dans les gradins »