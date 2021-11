Tennis

Tennis : Coupe Davis, Abu Dhabi... Gerard Piqué se fait dézinguer !

Publié le 28 novembre 2021 à 10h35 par A.D.

Après avoir totalement révolutionné la Coupe Davis, Gerard Piqué aurait décidé d'organiser la compétition à Abu Dhabi pour les cinq prochaines saisons. Une décision qui a fait enrager Marion Bartoli.

Habituellement organisée sur toute la saison, la Coupe Davis a été révolutionnée par Gerard Piqué. Via Kosmos, le défenseur du FC Barcelone a changé toutes les règles de la compétition. Désormais, la Coupe Davis s'apparente davantage à une Coupe du Monde et a lieu en fin d'année dans une seule ville définie en amont. Alors que Gerard Piqué aurait décidé d'organiser les cinq prochaines éditions à Abu Dhabi, Marion Bartoli est sortie de ses gonds.

«Quand tu achètes quelque chose, tu n’es pas obligé de le massacrer»