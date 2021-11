Tennis - Coupe Davis

Tennis - Coupe Davis : La déception de Grosjean après la défaite face à la Grande-Bretagne !

Publié le 27 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Après la défaite face à la Grande-Bretagne, qui condamne certainement l'équipe de France, Sébastien Grosjean a livré ses impressions et n'a pas caché sa déception.

L’équipe de France devait absolument vaincre la Grande-Bretagne si elle souhaitait accéder aux quarts de finale de la Coupe Davis. Mais après une victoire difficile face à la République Tchèque, les Bleus ne sont pas parvenus à réaliser l’exploit. En simple, Adrian Mannarino et Arthur Rinderknech se sont inclinés respectivement face à Daniel Evans et Cameron Norrie, bien mieux classés. En double, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech ont sauvé l’honneur (victoire 6/1 6/4 face à Salsbury/Skupsky), mais cela ne devrait pas être suffisant pour la qualification.

« Il y a beaucoup de déception aujourd'hui »