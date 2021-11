Tennis

Tennis : Cette annonce inquiétante sur le retour de Juan Martin Del Potro !

Publié le 26 novembre 2021 à 20h35 par B.C.

Alors que le retour de Juan Martin Del Potro pourrait intervenir dans les prochaines semaines, son ancien capitaine reste prudent sur le sujet.

Après plus de deux ans d’absence et quatre opérations du genou, Juan Martin Del Potro semble proche d’un retour. L’Argentin, qui n’a plus disputé de Grand Chelem depuis l’édition 2019 de Roland-Garros, a récemment repris l’entraînement sans gêne et peut désormais espérer retrouver les courts en 2022. Cependant, certaines personnes se montrent déjà inquiètes concernant le retour de Del Potro, âgé de 33 ans et désormais 745e joueur mondial au classement ATP. C’est notamment le cas de Daniel Orsanic, son ancien capitaine avec qui Del Petro a remporté la Coupe Davis en 2015.

« S’il pense revenir pour être dans le top 10, ce sera très compliqué »