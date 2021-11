Tennis

Tennis - Coupe Davis : Cette terrible sortie sur Rafael Nadal !

Publié le 23 novembre 2021 à 20h35 par A.D.

Pour la Coupe Davis, l'Espagne devra faire sans Rafael Nadal. Selon Fernando Verdasco, directeur technique ibérique, l'absence du Majorquin est comme un manque d'air.

En difficulté sur le plan physique, Rafael Nadal va manquer la Coupe Davis. L'Espagne devra donc composer sans son meilleur atout et compter sur sa jeune perle Carlos Alcaraz, son remplaçant. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Fernando Verdasco s'est livré sur l'absence de Rafael Nadal. Et comme l'a confié le nouveau directeur technique de l'Espagne, ne pas pouvoir compter sur Rafael Nadal est comme un manque d'air pour son équipe et lui.

«C’est comme si on nous enlevait de l’air»