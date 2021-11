Tennis

Tennis : Zverev prêt à remporter un Grand Chelem ? La réponse de Medvedev

Publié le 22 novembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Numéro deux mondial, Daniil Medvedev a rendu hommage à Alexander Zverev, vainqueur du Masters.

Alexander Zverev a remporté le titre le plus prestigieux de sa carrière en remportant le Masters. Numéro trois mondial, le joueur allemand est venu à bout de Daniil Medvedev en deux petits sets (6/4 6/4). Agé de 24 ans, Zverev a réalisé la meilleure saison de sa carrière et a trouvé de la constance dans le jeu. L’Allemand tentera désormais de remporter son premier Grand Chelem en 2022. Finaliste du Masters, Daniil Medvedev estime que son adversaire a les capacités de remporter son premier Majeur.

« Est‐ce que Zverev est capable de remporter un Grand Chelem ? Oui »