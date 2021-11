Tennis

Tennis : Les conseils du frère de Zverev avant le choc contre Djokovic !

Publié le 20 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Alexander Zverev s'opposera à Novak Djokovic ce samedi pour une place en finale de l'ATP Finals. L'Allemand a d'ailleurs reçu des conseils de son frère pour battre le Serbe.

Ce samedi, Novak Djokovic et Alexander Zverev se disputeront une place en finale de l’ATP Finals. Ce tournoi est considéré comme l’un des plus prestigieux après ceux du Grand Chelem. L’enjeu est donc de taille pour le Serbe et l’Allemand. Le numéro un mondial est plus que motivé à l’idée de marquer l’histoire du tennis. Mais Alexander Zverev ne rendra certainement pas la tâche facile à Nole . Sascha a d’ailleurs reçu quelques conseils pour battre Novak Djokovic.

«D’une certaine manière, vous devez jouer comme Novak, l’irriter au tennis et casser son rythme»