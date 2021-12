Tennis

Tennis : Federer, Djokovic... L'énorme aveu de Nadal sur le GOAT !

Publié le 2 décembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors qu'il se remet doucement d'une blessure au pied, Rafael Nadal s'est exprimé sur sa rivalité avec Roger Federer et Novak Djokovic.

Qui est le plus grand joueur de l’histoire ? Cette question suscite de nombreux débats, sans qu’une réponse claire apparaisse. Certains n’hésiteront pas à donner le nom de Roger Federer, vainqueur de vingt titres du Grand Chelem et surnommé le Maestro. D’autres nommeront Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic, vingt Majeurs au compteur aussi et rivaux de Roger Federer. Interrogé sur le titre de GOAT, Rafael Nadal a livré sa réponse.

« Le joueur le mieux placé pour terminer avec le plus grand nombre de titres en Grand Chelem est Novak Djokovic »