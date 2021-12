Tennis

Tennis : Cet énorme tacle infligé à Novak Djokovic et Gerard Piqué !

Publié le 30 novembre 2021 à 18h35 par A.D.

Via Kosmos, Gerard Piqué a révolutionné la Coupe Davis et aimerait l'organiser prochainement à Abu Dhabi. Alors que le sujet fait polémique, Novak Djokovic compterait tout de même participer à la compétition. Totalement contre le projet, Sam Groth a taclé à la fois Gerard Piqué et Novak Djokovic.

Par le biais de Kosmos, Gerard Piqué a modifié la Coupe Davis. Habituellement étalée sur toute la saison, la compétition a désormais lieu en fin de saison à la manière d'une Coupe du Monde de football, et ce, dans une seule et unique ville. Alors que Gerard Piqué souhaite organiser la Coupe Davis à Abu Dhabi lors des prochaines années, Novak Djokovic n'y verrait pas d'inconvénient et serait prêt à y participer. Une position que ne comprend pas du tout Sam Groth. Lors d'un entretien accordé à Wide World of Sports , l'ancien tennisman australien s'en est pris à la fois à Novak Djokovic et Gerard Piqué.

«C’est très contradictoire de vouloir une saison plus courte et de soutenir une compétition se terminant mi‐décembre»