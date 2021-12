Tennis

Tennis : Rafael Nadal laisse planer un gros doute pour son retour !

Publié le 1 décembre 2021 à 9h35 par B.C.

Alors que son retour sur les courts est très attendu, Rafael Nadal s’est montré prudent sur le sujet.

En raison d’une blessure au pied, Rafael Nadal n’est plus apparu sur un court depuis le 6 août dernier. L’Espagnol poursuit donc son programme de reprise et ambitionne de faire son retour dès la fin de l’année, du côté d’Abu Dhabi (16-18 décembre) afin d’être prêt pour l’Open d’Australie (17-30 janvier). Pour autant, Nadal n’a pas l’intention de se précipiter et pourrait donc faire l’impasse sur l’exhibition aux Émirats arabes unis comme il l’a laissé entendre.

« Les choses s’analysent de semaine en semaine »