Tennis

Tennis : Le «nouveau Nadal» rend un vibrant hommage à Rafael Nadal !

Publié le 30 novembre 2021 à 22h35 par A.D.

Considéré comme le «nouveau Nadal», Carlos Alcaraz a eu la chance de côtoyer Rafael Nadal de près. Interrogé sur sa première rencontre avec le Majorquin, le prodige espagnol a tenu à faire son éloge.

A seulement 18 ans, Carlos Alcaraz est déjà considéré comme la plus belle promesse du tennis espagnol. A tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme le «nouveau Nadal» . Un titre qui l'honore car Carlos Alcaraz a un profond respect et une grande admiration pour Rafael Nadal. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , le natif d'El Palmar a raconté sa première rencontre avec l'ancien numéro un mondial. Une occasion de faire le plein de compliments à l'attention de Rafael Nadal.

«Rafael Nadal est proche, humble et joyeux»