Tennis : Sébastien Grosjean tire le bilan de la Coupe Davis !

Publié le 29 novembre 2021 à 23h35 par La rédaction

L'équipe de France ne verra pas les quarts de finale de la Coupe Davis. Mais malgré cette élimination, Sébastien Grosjean est parvenu à tirer des motifs de satisfaction.

L’équipe de France ne verra pas les quarts de finale de la Coupe Davis. Battus par la Grande-Bretagne, les hommes de Sébastien Grosjean ont été éliminés après la victoire de Jan-Lennard Struff, qui permet à l’Allemagne de figurer parmi les meilleurs deuxièmes. Mais malgré cette élimination, Sébastien Grosjean est fier de ses joueurs et notamment d’Arthur Rinderknech et d’Hugo Gaston, convoqués en équipe de France pour la première fois.

« Cette équipe de France à un bel avenir »