Tennis : La grande annonce de Toni Nadal sur le retour de Rafael Nadal !

Publié le 27 novembre 2021 à 12h35 par A.D.

Peu épargné par les pépins physiques, Rafael Nadal aurait prévu de faire son retour en début de semaine prochaine. Et à en croire Toni Nadal, oncle et ancien entraineur du joueur, le Majorquin devrait être à 100% pour l'Open d'Australie.

Alors qu'il a fêté ses 35 ans, Rafael Nadal a quelques soucis avec son corps ces derniers mois. Actuellement forfait, l'ancien numéro un mondial devrait faire son grand retour au début de la saison prochaine. Dans cette optique, Rafael Nadal a donné des nouvelles de son état de santé il y a quelques jours. « J’ai dit il y a quelques semaines quels étaient mes objectifs et nous allons essayer de les atteindre avec notre travail quotidien. En matière de guérison, il y a des jours meilleurs et des retours en arrière. Nous devons être positifs, patients et prêts pour quand je serai prêt. C’est un processus compliqué, qui dure plusieurs mois, mais j’ai hâte d’être à nouveau compétitif et c’est ce qui me permettra d’avoir des options l’année prochaine si tout se passe comme prévu sur le plan physique » , a confié Rafael Nadal.

Rafael Nadal sera à 100% à l'Open d'Australie