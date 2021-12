Tennis

Tennis : Ce message inquiétant sur le retour de Roger Federer…

Publié le 1 décembre 2021 à 11h35 par B.C.

Alors que Roger Federer est absent depuis cet été, Boris Becker reste perplexe concernant le retour du Suisse.

Absent depuis le 7 juillet dernier, et son élimination en quart de finale de Wimbledon, Roger Federer semble encore loin d’un retour. De nouveau opéré au genou droit cet été, le Suisse a récemment expliqué qu’il lui serait difficile de participer aux prochains Grands Chelem. « La vérité, c’est que je serais incroyablement surpris de jouer Wimbledon (ndlr. en juillet); autant dire que l’Australie n’entre même pas en ligne de compte. Et cela n’a rien d’une surprise , a expliqué Federer en novembre, dans un entretien accordé à La Tribune de Genève . Il faut être patient pour laisser le temps à mon genou de récupérer à 100%. » L’ancien numéro 1 n’a pas pour autant perdu son ambition, et a avoué rêver de disputer une nouvelle finale de Grand Chelem. Mais de son côté, Boris Becker se montre inquiet.

« Plus vous êtes absent, plus il est difficile de revenir »