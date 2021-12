Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga en remet une couche sur son grand retour !

Publié le 1 décembre 2021 à 17h35 par A.D.

Peu épargné par les pépins physiques, Jo-Wilfried Tsonga voulait faire son retour pour l'US Open, mais il a rechuté. Désormais, le Français espère retrouver la compétition pour le début de la saison 2022 en janvier.

Lors de l'année 2021, Jo-Wilfried Tsonga a vécu un véritable calvaire. Alors qu'il a enchainé les blessures, le Français a dû mettre un terme prématurément à sa saison. Remis de sa dernière blessure, Jo-Wilfried Tsonga compte faire son retour en janvier à l'Open d'Australie. « Une wild-card pour l'Open d'Australie ? J'en ai fait la demande et maintenant, j'attends leur réponse. Je travaille dur pour revenir, et même si ce n'est pas à l'Open d'Australie, ce sera ailleurs. En tout cas, je suis motivé pour essayer de revenir sur les courts » , avait avoué Jo-Wilfried Tsonga il y a quelques jours. Interrogé par France TV Sport , le Manceau a confirmé son intention de revenir sur les courts en janvier.

«J'espère être de retour au mois de janvier»