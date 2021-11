Tennis

Tennis : Zverev reçoit un message fort pour son avenir !

30 novembre 2021

Cette année, Alexander Zverev s’est illustré en décrochant la médaille d’or aux JO de Tokyo et en remportant le Masters. Aux yeux de Boris Becker, un avenir radieux attend désormais l’Allemand.

Numéro 3 au classement ATP derrière Novak Djokovic et Daniil Medvedev, Alexander Zverev s’est imposé comme l’un des poids lourds du circuit, à seulement 24 ans. L’Allemand sort d’une victoire importante au Masters après avoir défait Medvedev en finale. De quoi achever de la meilleure des manières cette année 2021, qui l’a vu triompher lors des Jeux olympiques de Tokyo. Mais pour l’heure, Alexander Zverev n’est pas encore parvenu à remporter un Grand Chelem, mais cela n’est qu’une question de temps aux yeux de Boris Becker.

« Ce sera la prochaine étape naturelle pour lui »