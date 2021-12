Tennis

Tennis : Cette terrible sortie sur l'avenir de Roger Federer !

Publié le 2 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Ancien joueur et adversaire de Roger Federer, Thomas Berdych estime que le Suisse doit se préparer à la retraite.

Roger Federer n’a plus foulé un court depuis le mois de juillet et son quart de finale perdu face à Hubert Hurkacz à Wimbledon en raison d’une blessure au genou. Mais âgé de 40 ans, le Suisse n’a pas l’intention de se retirer et espère faire son retour à la compétition durant l’année 2022. « La vérité, c’est que je serais incroyablement surpris de jouer Wimbledon autant dire que l’Australie n’entre même pas en ligne de compte. Et cela n’a rien d’une surprise. On savait avant l’opération que sa nature nécessiterait de longs mois de pause. Il n’y a donc rien de nouveau. Je voulais attendre le premier grand check‐up des médecins pour en parler : il est très encourageant » a expliqué Federer. Mais pour certains anciens, le Maestro doit se préparer à la suite.

« Il doit être prêt mentalement et accepter l’idée qu’il va jouer peut‐être juste un match »