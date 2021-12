Tennis

Tennis : L'énorme révélation de Jo-Wilfried Tsonga sur sa retraite !

Publié le 1 décembre 2021 à 19h35 par A.D.

Agé de 36 ans, Jo-Wilfried Tsonga enchaine de plus en plus les pépins physiques. Et alors qu'il pourrait bientôt raccrocher et prendre sa retraite, le Français a révélé qu'il avait déjà choisi une date.

Alors qu'il a soufflé ses 36 bougies, Jo-Wilfried Tsonga est de plus en plus proche de raccrocher. Et malgré ses problèmes physiques à répétition, le Manceau ne compte pas encore mettre un terme à sa carrière. Lors d'un entretien accordé à Tout Le Sport , Jo-Wilfried Tsonga s'est livré sur sa retraite. Comme il l'a reconnu lui-même, le Français s'est déjà fixé une date pour tirer sa révérence. Une date qu'il n'a pas souhaité dévoiler.

«Je suis le seul à le savoir quand je vais arrêter»