Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Le Big3 reçoit un vibrant hommage !

Publié le 7 décembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont dominé le monde du tennis pendant plus d'une décennie. Raflant presque tous les trophées, le Big3 a laissé très peu de place aux autres joueurs sur le circuit mais il a cependant été bénéfique pour la progression de certains.

Pendant plus d’une décennie, le monde du tennis a été dominé par Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Les trois joueurs ont presque tout raflé sur le circuit ATP, eux qui totalisent 60 titres de Grand Chelem parfaitement répartis (20 chacun). L’Espagnol, le Serbe et le Suisse ont évolué à un tel niveau que pour rivaliser avec eux, les autres joueurs ont dû augmenter considérablement leur niveau de jeu sur le court. Si le Big3 n’a laissé que très peu de place aux autres sur le circuit, sa présence a cependant été bénéfique pour certains.

« Ils exigent que vous jouiez à un très haut niveau de tennis »