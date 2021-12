Tennis

Tennis : Novak Djokovic tire le bilan de sa saison !

Publié le 4 décembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Après la défaite de sa sélection face à la Croatie en demi-finale de Coupe Davis, Novak Djokovic est revenu sur sa saison exceptionnelle.

Novak Djokovic a été l’homme de cette année 2021. Le Serbe a conforté sa place de numéro un mondial et était proche de remporter les quatre titres du Grand Chelem cette saison. Mais à l’US Open, le Serbe a croulé sous la pression et s’est incliné face à Daniil Medvedev. Mais malgré cette défaite et son élimination en demi-finale lors des Jeux Olympiques à Tokyo face à Alexander Zverev, Novak Djokovic est satisfait de sa saison.

« Je ne regrette rien de ce que j’ai fait cette année »