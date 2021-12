Tennis

Tennis : Le message énigmatique de Novak Djokovic sur sa présence à l’Open d’Australie !

Publié le 4 décembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Suite aux exigences du gouvernement australien, Novak Djokovic voit sa participation à l'Open d'Australie être menacée. Le Serbe a d'ailleurs laissé planer le doute quant à sa possible présence au premier tournoi du Grand Chelem de 2022.

Depuis plusieurs jours maintenant, la participation de Novak Djokovic à l’Open d’Australie est fortement remise en question. En effet, afin de garantir au maximum la sécurité sanitaire dans son pays, le gouvernement australien a instauré l’obligation d’être vacciné contre la Covid-19 afin de pouvoir participer au tournoi du Grand Chelem. Problème, depuis l’apparition du remède contre le coronavirus, Novak Djokovic s’est montré comme l’un de ses opposants. Le Serbe pourrait donc ne pas prendre part au premier grand rendez-vous de l’année 2022. Le numéro un mondial a d’ailleurs laissé planer le doute quant à sa possible participation.

«Vous serez informés de ma décision très bientôt, mais je ne peut pas vous dire de date précise»