Tennis

Tennis : Tsonga fait une grande annonce sur Roland-Garros !

Publié le 2 décembre 2021 à 22h35 par A.D.

Peu épargné par les pépins physiques en 2021, Jo-Wilfried Tsonga a dû mettre un terme à sa saison prématurément. Alors qu'il se prépare à faire son retour au mois de janvier, le Français a annoncé qu'il n'avait pas encore fait ses adieux à Roland-Garros.

Jo-Wilfried Tsonga a vécu une terrible année 2021. En effet, le Français a enchainé les gros problèmes de blessure. Ce qui l'a contraint à mettre un terme à sa saison prématurément. Alors qu'il aurait pu mettre un terme à sa carrière prématurément, Jo-Wilfried Tsonga a fait clairement savoir qu'il comptait faire son grand retour au mois de janvier et qu'il tenait à rejouer à Roland-Garros avant de raccrocher.

«Si on reverra la danse des pouces à Roland-Garros ? Oui, en tout cas je l'espère»