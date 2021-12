Tennis

Tennis : Rafael Nadal reçoit un vibrant hommage !

Publié le 6 décembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Dominateur sur le circuit ATP pendant plus d'une décennie, c'est surtout sur terre battue que Rafael Nadal s'est montré le plus fort. L'Espagnol a d'ailleurs reçu un vibrant hommage du capitaine de l'équipe d'Espagne, spécialiste de cette surface à son époque.

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal s’est montré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Pendant plus d’une décennie, l’Espagnol a dominé le circuit ATP en compagnie de Novak Djokovic et Roger Federer. Mais c’est surtout sur terre battue que le joueur de 35 ans s’est montré le plus convaincant. Ayant remporté 13 de ses 20 sacres en Grand Chelem à Roland-Garros, Rafael Nadal est presque imbattable sur cette surface. Et même certains spécialistes de la terre battue s’estiment chanceux de pas avoir eu à l’affronter au cours de leurs carrières. C’est le cas de Sergi Bruguera.

« Rafa Nadal est le meilleur joueur de l’histoire sur terre battue »