Tennis : Cette énorme révélation sur le mental de Novak Djokovic !

Publié le 13 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Étincelant sur les courts depuis plus d'une décennie, Novak Djokovic s'est surtout illustré par sa grande force mentale. Selon l'entraîneur de Serena Williams, c'est certainement ce qui a fait la différence pour le Serbe tout au long de sa carrière.

Pendant plus d’une décennie, Novak Djokovic a régné sur le circuit ATP aux côtés de Rafael Nadal et Roger Federer. Possédant un mental d’acier, le Serbe a souvent retourné les scénarios des matchs en sa faveur. Le numéro un mondial doit d’ailleurs une partie de ses sacres en Grand Chelem à son état d’esprit de champion. Celui-ci s’est d’ailleurs fait remarquer à plusieurs reprises et c’est sans doute ce qui a fait la différence tout au long de sa carrière selon Patrick Mouratoglou.

« Novak a l’état d’esprit ultime d’un champion »