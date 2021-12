Tennis

Tennis : Andy Murray fait un gros point son état physique !

Publié le 12 décembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Après avoir connu de nombreux pépins physiques ces dernières années, Andy Murray retrouve une excellente condition physique. L'Écossais a fait le point avant de prendre part au tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi le 16 décembre prochain.

À 34 ans, Andy Murray joue toujours au plus haut niveau. Malgré de nombreuses blessures et un corps fragile, l'ancien numéro 1 mondial n'a pas encore dit son dernier mot sur le circuit. Avant de s'engager pour le Mubadala World Tennis Championship d'Abu Dhabi, Andy Murray a affirmé être dans un bon état de forme.

« Je me sens relativement frais »