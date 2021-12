Tennis

Tennis : Lucas Pouille annonce la couleur pour la prochaine saison !

Publié le 8 décembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Après une saison galère, Lucas Pouille espère que les blessures sont derrière lui. Redescendu au classement, le joueur français espère retrouver son niveau.

Finaliste des championnats de France interclubs avec Loon-Plage, Lucas Pouille a retrouvé du plaisir sur les courts après une saison galère. Eloigné des terrains durant l’année 2020, le joueur de 27 ans n’est pas parvenu à enchaîner cette saison, ne remportant que très peu de matches. Redescendu à la 155ème place, Pouille espère se relancer en 2022. Le Français a d'ailleurs reçu une invitation pour disputer le prochain Open d’Australie. Interrogé sur ses ambitions, l’ancien dixième mondial espère retrouver du plaisir.

« J'espère que du bonheur et surtout pas de blessures »