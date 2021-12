Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un message très fort après sa saison 2021 !

Publié le 7 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 7 décembre 2021 à 20h36

Alors que Novak Djokovic sort d’une incroyable saison 2021, Patrick McEnroe s’est enflammé pour l’année du Serbe.

Alors que l’année touche à sa fin, l’heure est au bilan pour Novak Djokovic. 2021 aura été très agitée pour le Serbe, vainqueur de trois Grand Chelem (Open d’Australie, Roland‐Garros et Wimbledon) et proche d’un exploit historique en échouant en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev. Djokovic était également annoncé comme le grand favori du tournoi masculin des Jeux olympiques de Tokyo, mais n’est pas parvenu à repartir avec une médaille après ses deux défaites contre Alexander Zverev et Pablo Carreno Busta. L’année 2021 n’a donc pas été parfaite pour le numéro 1 mondial, mais Patrick McEnroe se montre malgré tout admiratif de son bilan.

« Tirez‐lui votre chapeau les fans de tennis »