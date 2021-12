Tennis

Tennis : Cette révélation retentissante sur la participation de Djokovic à l’Open d’Australie !

Publié le 7 décembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Face aux mesures sanitaires prises par le gouvernement australien contre la Covid-19, Novak Djokovic voit sa participation à l'Open d'Australie être fortement remise en question. Cependant, certains seraient optimistes quant à la présence du Serbe pour le premier tournoi du Grand Chelem de 2022.

Depuis quelques temps maintenant, la présence de Novak Djokovic à l’Open d’Australie est fortement remise en question. En effet, afin de garantir la santé publique dans son pays, le gouvernement australien a instauré l’obligation d’être vacciné contre la Covid-19 pour un mettre un pied en Australie. Or, depuis l’apparition du remède contre le coronavirus, Novak Djokovic s’est toujours montré comme l’un de ses opposants. Il serait donc possible que le Serbe ne prenne pas part au premier tournoi du Grand Chelem de 2022. Cependant, Todd Woodbridge serait optimiste quant à la participation du numéro un mondial à l’Open d’Australie étant donné qu’il est inscrit sur la liste de la Serbie pour l’ATP Cup qui se déroulera à Sydney du 1er au 9 janvier.

« Il a mis son nom sur la liste d’inscription et cela signifie qu’on doit croire à sa venue »