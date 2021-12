Tennis

Tennis : Murray monte au créneau pour la participation de Djokovic à l'Open d'Australie !

Publié le 11 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que l'Open d'Australie aura lieu du 17 au 22 janvier prochain, la présence de Novak Djokovic est toujours incertaine en raison du silence du Serbe sur sa vaccination contre le Covid-19. De son côté, Andy Murray espère voir le numéro 1 mondial à Melbourne.

Le doute plane sur la présence de Novak Djokovic au prochain Open d'Australie. En raison du contexte sanitaire, le gouvernement australien ne compte faire aucune exception, comme l'a évoqué dernièrement le Premier ministre de l'île, Scott Morrison : « Il n’y a pas de règles spéciales pour les joueurs de tennis ou pour quiconque. Novak Djokovic devra suivre les mêmes exigences que tout le monde, il n’y aura pas de traitement de faveur. » Pour Andy Murray, la présence de Djokovic est essentiel pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

« J’espère vraiment qu’il sera là »