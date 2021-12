Tennis

Tennis : Vaccin, Covid… Djokovic reçoit un gros avertissement avant l’Open d’Australie !

Publié le 8 décembre 2021 à 17h35 par B.C.

Alors que la présence de Novak Djokovic lors du prochain Open d’Australie reste très incertaine en raison de sa décision de ne pas se faire vacciner contre la Covid-19, le Serbe est loin d’être le bienvenu à Melbourne.

Verrons-nous Novak Djokovic du côté de Melbourne en début d’année 2022 ? La réponse à cette question reste incertaine compte tenu de la position du Serbe sur la vaccination contre le Covid-19. Alors que les organisateurs de l’Open d’Australie, sur ordre de l'Etat de Victoria, ont récemment écarté la présence des joueurs non-vaccinés sur le premier Grand Chelem de l’année, impactant directement Novak Djokovic, L'Equipe a révélé qu’un certificat d’exemption médicale pourrait permettre aux joueurs concernés de participer malgré tout à l’Open d’Australie. Un traitement de faveur loin de faire l’unanimité à Melbourne.

« Ce serait une blague si on laissait Djokovic entrer avec une exemption médicale »