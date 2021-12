Tennis

Tennis : Le gros constat de Medveded sur sa vie de professionnel...

Publié le 12 décembre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 12 décembre 2021 à 19h37

Réputé pour son franc-parler dans les médias, Daniil Medvedev a récemment révélé les sommes qu'il pouvait être amené à percevoir sur le circuit et ce que cela engendre comme sacrifices au plus haut niveau.

Daniil Medvedev ne fait pas dans la langue de bois. Cette année, le Russe est entré dans une nouvelle dimension et s'affirme comme le présent et l'avenir du tennis. Au mois de septembre dernier, le numéro 2 mondial a notamment remporté le premier Grand Chelem de sa carrière en s'imposant contre Novak Djokovic en finale de l'US Open. Et pour cette victoire, Medvedev a notamment eu l'occasion d'encaisser un gros chèque. Néanmoins, le récent vainqueur de la Coupe Davis n'a pas caché que ses revenus pouvaient fluctuer selon les périodes.

« Théoriquement, vous pouvez voyager sans équipe ni entraîneur, mais vous n’obtiendrez alors aucun résultat »