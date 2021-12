Tennis

Tennis : Cette terrible annonce sur l'avenir de Roger Federer !

Publié le 8 décembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Selon le biographe de Roger Federer, Christopher Clarey ne pense pas que le joueur suisse retrouvera son meilleur niveau.

Absent des courts depuis le tournoi de Wimbledon en juillet dernier, Roger Federer se bat pour retrouver le chemin de la compétition à 40 ans. Mais interrogé sur la date de son retour, le joueur suisse a annoncé qu’il ne devrait pas disputer le prochain Grand chelem londonien : « La vérité, c’est que je serais incroyablement surpris de jouer Wimbledon (ndlr. en juillet); autant dire que l’Australie n’entre même pas en ligne de compte. Et cela n’a rien d’une surprise. On savait avant l’opération que sa nature nécessiterait de longs mois de pause. Il n’y a donc rien de nouveau. Je voulais attendre le premier grand check‐up des médecins pour en parler : il est très encourageant ». Alors que Roger Federer devrait s'absenter de longs mois et reculer au classement en 2022, son biographe Christopher Clarey a affiché son pessimisme en ce qui concerne son retour.

« Ses chances de revenir à un très bon niveau sont minces »