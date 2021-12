Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... L'énorme tacle de Kyrgios !

Publié le 14 décembre 2021 à 10h35 par A.D.

Sur les réseaux sociaux, Bernard Tomic a laissé clairement entendre qu'il était meilleur que Nick Kyrgios. Pas du tout du même avis, ce dernier s'est servi de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer pour infliger un tacle à son compatriote australien.

Sur son compte Instagram , Bernard Tomic s'est prononcé sur sa rivalité avec Nick Kyrgios et a estimé qu'il était meilleur que son compatriote australien. « Nick (Kyrgios) est un bon joueur, il est dans les 6, 7 meilleurs serveurs du monde. Mais je l’ai évidemment battu à Kooyong, il y a quelques années. Son style de jeu ne me dérange pas vraiment » , a posté Bernard Tomic. Une sortie qui n'a pas du tout été du gout de Nick Kyrgios, et il l'a clairement fait savoir.

«Dire qu’il est meilleur que moi est un peu exagéré»