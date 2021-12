Tennis

Tennis : Rafael Nadal se livre sur le retour de Roger Federer !

Publié le 18 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Rivaux pendant plus d'une décennie, Rafael Nadal et Roger Federer ont également eu l'occasion d'entretenir une relation amicale durant leur carrière. Ainsi, après sa défaite contre Andy Murray, l'Espagnol s'est confié sur ses contacts avec le Suisse et a évoqué le retour de ce dernier.

Au cours de leur carrière, Rafael Nadal et Roger Federer ont entretenu une étroite rivalité sur le circuit ATP. Mais par leur rivalité, l’Espagnol et le Suisse ont également eu l’occasion de nouer quelques liens. De ce fait, les deux joueurs, considérés comme des légendes du tennis, sont toujours en contact. Après sa défaite contre Andy Murray ce samedi, Rafael Nadal s’est donc confié sur sa relation avec Roger Federer et en a profité pour évoquer le retour du joueur de 40 ans sur les courts.

« J’ai toujours su que son intention était de revenir mais je ne serais pas celui qui dira quand »