Tennis : Andy Murray en rajoute une couche sur sa victoire face à Nadal !

Publié le 18 décembre 2021 à 9h35 par T.M.

Pour son grand retour sur les courts, Rafael Nadal s’est incliné face à Andy Murray lors d’un match exhibition à Abu Dhabi. Une victoire analysée par l’Ecossais.

Après avoir dû écourter sa saison 2021, Rafael Nadal souhaite revenir au premier plan en 2022. L’Espagnol s’est donc préparé en conséquence et le voilà qu’il a fait son retour sur les courts. A Abu Dhabi, le recordman de victoires à Roland-Garros était opposé à Andy Murray lors d’un match exhibition. Et pour Nadal, cela s’est soldé par une défaite en deux sets (6-3, 7-5).

« Super d’avoir eu l’opportunité d’affronter à nouveau Rafa »