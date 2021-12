Tennis

Tennis : Rafael Nadal fait une grande annonce pour Novak Djokovic !

Publié le 17 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont tous 20 titres du Grand Chelem, l’Espagnol estime que le numéro 1 mondial a actuellement le plus de chances de détenir seul ce record.

Au moment d’évoquer le GOAT du tennis, il est difficile de faire un choix, notamment entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il est également compliqué de les départager en se basant sur leur palmarès étant donné qu’ils détiennent tous les trois le record du nombre de sacres en Grand Chelem. L’Espagnol, le Suisse et le Serbe en sont à 20. Mais cela pourrait ne pas durer très longtemps. Alors que cela sera difficile pour Federer de faire mieux étant donné son âge et sa condition physique, Nadal pourrait également avoir du mal à améliorer sa marque. En revanche, pour ce qui est de Djokovic, cela est différent, lui qui domine encore la planète tennis.

« Il est en bonne santé, il est compétitif et se porte bien »