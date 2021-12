Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce la couleur pour le prochain Open d'Australie !

Publié le 16 décembre 2021 à 23h35 par La rédaction

De retour après une blessure au pied, Rafael Nadal devrait disputer un seul tournoi avant de disputer l'Open d'Australie en janvier prochain. L'Espagnol s'est prononcé sur ses chances de victoire lors de ce Grand Chelem.

L’exhibition organisée à Abu Dhabi cette semaine marque le retour de Rafael Nadal à la compétition, blessé au pied depuis le mois d’août. « Je suis très heureux d’être de retour. Il ne s’agit pas d’avoir mal ou pas. Au cours de ma carrière, j’ai souvent joué avec la douleur. Presque tout le temps, je dirais. Il s’agit plutôt d’avoir la possibilité d’être capable de concourir à un bon niveau malgré cette douleur. Je dois voir comment mon pied réagit en compétition. Bien sûr que je me sens mieux, sinon je ne serais pas ici » a confié le joueur espagnol en conférence de presse. Un tournoi qui devrait servir de préparation à Nadal pour le prochain Open d’Australie. L’ancien numéro un mondial s’est prononcé sur ce Grand Chelem, organisé en janvier prochain..

« J’ai encore le feu intérieur pour continuer et combattre »