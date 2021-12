Tennis

Tennis : Quand le «nouveau Nadal» est comparé à... Rafael Nadal !

Publié le 13 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Grande promesse du tennis espagnol, Carlos Alcaraz est un grand fan de Rafael Nadal. Le jeune joueur de 18 ans a d'ailleurs été comparé à son idole par son entraîneur Juan Carlos Ferrero.

Âgé de seulement 18 ans, Carlos Alcaraz est déjà considéré comme le plus grand espoir du tennis espagnol. Le numéro 32 au classement ATP a d’ailleurs hérité du surnom de « nouveau Nadal . » Un titre qui fait sa fierté puisque Carlos Alcaraz est un grand fan du 13 fois champion à Roland-Garros. Son entraîneur, Juan Carlos Ferrero, a d’ailleurs fait un léger rapprochement sur le plan mental entre les deux Espagnols.

« C’est ce genre de choses comme le langage corporel qui me rappelle le plus Rafa »