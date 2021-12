Tennis

Tennis : Djokovic, Federer... Cette énorme sortie sur la fin de carrière de Nadal !

Publié le 16 décembre 2021 à 15h35 par A.D.

Alors qu'il a fêté ses 35 ans, Rafael Nadal se rapproche dangereusement de la fin de carrière. Selon Alex Corretja, le Majorquin n'a plus rien à prouver avant de tirer sa révérence.

En grande concurrence avec Novak Djokovic et Roger Federer pendant de longues années, Rafael Nadal est sur le déclin. Agé de 35 ans, le Majorquin n'est plus dans le top 3 du classement ATP (6ème) - la faute à des pépins physiques à répétition - et se rapproche toujours un peu plus de la retraite. Ancien tennisman et désormais consultant pour Eurosport , Alex Corretja s'est prononcé sur la fin de carrière de Rafael Nadal. Selon ses dires, le maitre de Roland-Garros est sur le point de prendre sa retraite et n'a plus rien à prouver sur le circuit avant de raccrocher.

«Rafa Nadal est une légende et le restera»